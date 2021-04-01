Q1股價漲幅排行／點序績效王 鴻海最強權值股

台股今年首季以點序（6485）漲幅傲視全市場，鴻海展大象跳舞之姿，躍居最強權值股，展望後市，法人認為半導體產業第2季仍有表現空間。

加權指數首季漲11.5%，櫃買指數漲12.0%，全市場有67%個股收漲，點序、佑華、亞信、先進光、九暘等為首季漲幅前五名，漲幅介於266.7%~184.7%，英瑞-KY、淘帝-KY、統領、和進、立凱-KY為首季跌幅前五，跌幅介於73.7%~36.0%。

漲幅前五個股除先進光，其餘皆為半導體股，若以首季漲幅前百名個股來看，半導體占33檔，所占檔數最多，半導體股各擁題材，近期主因缺貨效應發酵，資金積極卡位，半導體族群首季表現活絡。

若以權值股觀之，在集中市場市值占比逾1%個股中，以鴻海漲34.7%最多，股價昨收124元，市值首季增加4,436億元至1.7兆元，鴻海積極布局電動車領域，前景看好，股價表現強勢。

首季漲幅僅次鴻海的權值股為聯發科，漲29.7%，聯發科挾智慧手機、WiFi晶片等多項利基，基本面同為市場樂觀看待，股價2月中觸及千元價位，昨收969元，距千金俱樂部僅咫尺之遙。

法人指出，傳產與金融指數皆已創下今年新高，權值電子指數雖呈區間整理，但小型電子股強勢，多檔再創新高，4月中進入國內外第1季財報與法說周期，半導體類股展望將是關注焦點。