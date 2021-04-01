NB買氣不減 廣達、緯創樂

市調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預估，今年第1季筆電需求將推升筆電面板出貨量來到6,530萬台的歷史新高，季增3.5%，年增46.5%。法人看好廣達（2382）、仁寶、英業達與緯創等筆電代工廠，均可望受惠，第1季淡季不淡。

以廣達來說，該公司表示，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到第3季，但還是要看料源掌握狀況，廣達以往第1季出貨季減幅度大於產業平均，至少在兩成以上，但今年第1季接單強勁，筆電出貨季減幅度有望優於產業平均，可望季減個位數；加上3月有季底拉貨效應，出貨動能會比2月更好，第2季業績，也將優於第1季。

TrendForce分析，目前筆電供不應求的現象主因仍為市場強烈的需求。