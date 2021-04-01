亞翔在手訂單 逾千億元

機電工程暨無塵室大廠亞翔（6139）奪下蘋果龍潭廠、台積電、旺宏、仁寶、緯創等指標廠工程大單之際，再獲桃機第三航廈土建工程標案，使得亞翔在手訂單已超越千億元，創新高，超過公司六年營收的規模，是目前本土同業當中，在手訂單金額最高的廠商。

桃機第三航廈土建工程標案高達445億元，正式完成決標，由亞翔旗下榮工工程與三星物產 （Samsung C&T Corporation）共組的團隊得標，將打造國家大門。亞翔證實，該案挹注下，已簽約未完工的在手訂單金額創下歷史新高。

亞翔近期接單熱，受惠仁寶、緯創、環旭等大廠在越南設廠、疫情後大陸需求回溫，及政府標案啟動等，都是今年接單強勁的動能。

亞翔並手握美商蘋果龍潭廠新建工程、台積電F18 P1至P6外管線工程、旺宏與華邦電的無塵室與機電工程等訂單，尤其台商回流、半導體廠擴建的需求大，挹注亞翔業績成長。

亞翔2月合併營收近12.8億元，雖月減14.1%，但年增76.1%，為三年來同期最佳。亞翔表示，去年大陸受疫情影響，現工程已漸步入正軌，2月營收大幅度增加，來到近三年同期新高。亞翔累計前二月合併營收近27.6億元，年增66.2%。

據了解，除了土建工程，桃機也正進行機電工程招標作業，單案金額約105億元，目前參與投標廠商包括亞翔、士電、東元、百總工程等。由於亞翔已先拿下土建工程，再取得機電工程訂單呼聲高，且該案是亞翔獨自投標，得標後，對營收的挹注將相當可觀。

桃機第三航廈北登機廊廳、主體航廈、南登廊廳將分三階段施工，預期分別在2024年、2025 年、2026年完成，預計2026年第三航廈可望全區完工啟用啟用。