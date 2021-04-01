偉詮電調升報價 動能強

USB電力傳輸 （PD）晶片大廠偉詮電（2436）4月起調升產品報價，漲幅約達一至兩成，今年營運表現成長可期。法人估計，只要產能支援到位，該公司今年USB PD晶片出貨量，有機會挑戰再倍增。

偉詮電昨（31）日盤中股價一度衝上58.9元，是2007年7月以來新高點，終場以55.1元作收，小漲0.5元。

偉詮電今年前二月合併營收為4.54億元，年增73.9％。該公司去年合併營收為26.19億元，創歷史新高，年增幅度超過一成，獲利則為近13年高點，每股純益為1.94元。

偉詮電具備自有及代理業務，前者業績占比約六成多，以電源相關產品占約77％為最大宗，包括主力產品USB PD晶片。該公司2019年USB PD晶片出貨量約為6,200萬顆，去年USB PD出貨量躍升到1.4億顆以上，年增幅度達1.25倍。法人評估，今年其USB PD相關出貨量有機會挑戰再倍增，但必須爭取更多晶圓代工產能支援。

目前偉詮電USB PD晶片應用於NB、手機與遊戲機等領域，其NB應用主要供應多家大廠，已居市場領先地位，相關出貨表現可望持續受惠於宅經濟效應及裝置端滲透率持續提高這兩大因素。