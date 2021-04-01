金寶：今年成長空間不錯

金寶（2312）總經理陳威昌昨（31）日表示，雖然面臨缺料，運輸吃緊，以及疫情尚未完全控制等不確定因素，金寶今年仍會有很不錯的成長空間，與仁寶的產能支援與整合，將會非常緊密，車電相關產品也在規劃中。另外，低軌道衛星相關產品，也將在今年出貨。

台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動工作委員會昨天正式成立，身為「東南亞王」的金寶應邀出席，針對金寶今年的展望，陳威昌做出以上表示。

談到仁寶積極朝向電動車發展，並將與金寶展開合作，陳威昌指出，他在去年法說會時說過，金仁寶集團旗下的公司合作將會非常緊密，包括工廠也是。

據了解，由於歐洲精品家電客戶業績暢旺，金寶菲律賓廠產能滿載，中國大陸的廠房業績，在美系印表機龍頭灌單之下，也經營得相當不錯。

至於金寶泰國廠已有12座廠房生產，今年將啟用三座新廠，可望成仁寶爭取歐美客戶下單生產的首選基地。

談到金寶車電產品發展，陳威昌說，會以集團的力量去做，不要浪費資源，金寶的車電產品有在規劃，產品還沒量產，需要一點時間，因為汽車行業的關係，供應鏈很難打破，這還需要一點時間。