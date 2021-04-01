大聯大拚轉投資 獲利俏

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（31）日舉行法說會，該公司指出，以目前供應鏈與下游需求的狀況來看，估計今年獲利增幅將會優於營收成長表現。

大聯大今年前二月合併營收為1,090.13億元，年增41.5％。該公司去年業績首度突破6,000億元大關，全年合併營收為6,098.86億元，年增15.6％，獲利同創歷史新高，首次突破80億元，達81.23億元，年增25.9％，每股純益為4.77元，同樣是新高紀錄。去年第4季每股純益為1.24元。

由於半導體元件持續需求旺盛，大聯大目前庫存周轉天數已降低。對於半導體缺貨的狀況，大聯大表示，該公司現階段庫存運作相當有效率，有信心可盡力滿足客戶的實質需求。

除了受惠於市場需求強勁，大聯大也持續控制營運費用，強化轉投資收益，因此估計今年的獲利成長幅度將超越營收。

大聯大提到，目前5G、車用電子等應用需求高，後續美國若強化基礎建設投資，也會帶動相關半導體需求，現在看起來包括3C與非3C應用的業績表現都預期可有相當幅度。

至於昨日傳出調查局因內線交易案件至大聯大搜索，該公司指出，是調查員工個人行為，與公司的營運、財務及業務等無關，公司也予以配合。大聯大昨日股價上漲0.05元，收在48.8元。