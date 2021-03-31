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漲價題材 偉詮電盤中股價創13年多來新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

USB PD晶片大廠偉詮電（2436）從4月起調漲產品報價，幅度約一至兩成，今年營運表現成長可期，相關消息帶動該公司今（31）日盤中股價一度衝上58.9元，創2007年7月以來新高價。

偉詮電今年前兩月合併營收為4.54億元，年增73.9％。該公司去年合併營收為26.19億元，創歷史新高，年增幅度為12.8％，獲利為近13年高點，每股純益為1.94元。

偉詮電有自有及代理業務，前者的業績占比約六成多，其中電源相關產品又占約77％，包括主力發展產品USB PD晶片。偉詮電2019年USB PD晶片出貨量約為6,200萬顆，去年USB PD出貨量躍升到1.4億顆以上，年增幅度達1.25倍，法人估計，今年該公司相關出貨量有機會挑戰再倍增，但必須爭取更多晶圓代工產能支援。

目前偉詮電USB PD晶片占其整體業績比重約達35％，應用於NB、手機與遊戲機等，其NB應用主要供應多家大廠，具市場領先地位，相關出貨表現可望持續受惠於宅經濟效應及裝置端滲透率持續提高這兩大因素。

至於USB PD手機應用則供貨美系與陸系客戶，在客戶端迎來更高階訂單，且陸續有手機廠在手機銷售時不附充電頭，激發更多USB PD晶片後裝市場需求。另外，其USB PD產品也供應任天堂Switch遊戲機應用，同樣受惠於宅經濟效應。

USB 偉詮電

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