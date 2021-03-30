英業達：2021年毛利表現會比去年好

英業達（2356）總經理巫永財今（30）日表示，2021年將維持2020年的動力，筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線將全面成長，毛利率也將因為產品組合的不同而上揚。至於新開發的車用電子與醫療產品，未來三年將占整體營收的5%，約為250億元。

英業達今天舉行法說會，並公布2020年財報，受惠遠距商機，英業達2020年營收創歷史新高，加上2020年第 1 季認列處分上海浦東舊廠利益，2020年稅後純益達 75.48 億元、年增 37%，創歷史新高，每股純益 2.1 元，創近 13 年新高。

英業達也通過盈餘分配，每股擬配 1.85 元現金股利，創新高，配發率 88%，以今天收盤價 27.5 元計算，殖利率達 6.72%。

針對2021年的筆電展望，巫永才說，今年展望的不確定因素，就是材料短缺，每天都追料，找解決方案，今年上半年可以度過，下半年想辦法解決。他預估，筆電今年有10%到 15%成長，材料每天在追，花所有時間追料，很辛苦。

針對伺服器方面，英業達企業電腦事業群總經理蔡枝安表示，2021年整體伺服器有5%成長，英業達第1季年增10%， 第2季也是10%以上，上下半年比重45:55，持續成長。至於伺服器客戶方面，目前企業客戶與資料中心客戶都有，相當平均，預期2021年企業客戶業績持平，公有雲業務成長快，將有雙位數成長。

英業達目前筆電占營收50%。伺服器占營收37%-38%。由於產品組合的不同，加上汽車電子與醫療產品比重持續提升，2021年毛利表現會比去年好。

巫永財說，過去幾年英業達在車電與醫療做很多投資，產品陸續推出市面上，預估未來三年，這兩大產品線，占目前營收不到1%，未來整會占5%營收，約250億元。

英業達目前在車電鎖定ADAS與IVI系統，並與所有供應商合作，並會發展ECU產品，目前已經與一線供應商例如博世合作，客戶包括歐美與中國大陸都有。

至於智慧裝置？英華達總經理何代水表示，2020年調整結構，改變生產布局，馬來西亞新廠下個月啟用，並在台北建立廠區，全球已經有五個廠區可以滿足客戶需求。

2021年智慧裝置的主要產品，包括智慧音箱，會議用喇叭，遊戲週邊產品，空氣清新器，智慧手錶，TWS耳機，與5G等產品，2021將是不錯的一年。