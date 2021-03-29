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彩晶亮燈領漲 顯示器族群盤中全面翻紅

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
彩晶董事長焦佑麒（本報系資料庫）
彩晶董事長焦佑麒（本報系資料庫）

面板漲價力道不減，帶動相關個股今（29）日大漲，彩晶（6116）開盤一小時即漲停鎖死，雙虎友達（2409）、群創（3481）盤中上漲約9%，其他如凌巨（8105）、佳世達（2352）、瑞軒（2489），以及偏光片業者明基材（8215）、誠美材（4960）等連袂上攻，顯示器相關族群幾乎全數翻紅。

今年面板市況延續去年下半年動能，法人估計面板報價將至少上漲到今年5月，達成從去年6月開始一路飛漲的史上最長漲價潮；而且高檔價格可望持續到第3季，一直到今年第4季才會面臨小幅下修壓力，不過預期也只是溫和降價，面板廠全年獲利將相當可觀。

彩晶今日開盤不久即攻上漲停，股價來到15.15元，上漲1.35元、漲幅9.8%，為將近8年來新高。彩晶是去年台灣面板廠獲利王，稅後純利38.5億元，每股純益1.25元；除了IT、手機產品需求持續昂揚，彩晶在南科新認證的第二條車用模組產線預期將逐漸放量，第2季開始會有明顯挹注。

友達、群創近期股價站穩20元大關，今日也大漲、持續挑戰波段新高。友達今日盤中高點來到21.95元，上漲1.8元、漲幅8.9%；群創盤中高點也是21.95元，上漲1.95元、漲幅9.8%，直逼漲停，雙虎股價都創下近10年來新高。

此外，中小面板廠凌巨盤中來到13.6元，上漲0.7元、漲幅5.4%，顯示器大廠佳世達、瑞軒各自上漲逾8%及5%，偏光片業者誠美材、明基材也有4~7%的漲幅。

面板 彩晶

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