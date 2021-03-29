宏觀業績恢復成長動能 盤中攻上漲停

射頻晶片業者宏觀（6568）去年受到新冠肺炎疫情與新台幣升值影響，業績小幅衰退，但今年業績恢復成長動能，今（29）日盤中股價攻上漲停價162.5元，是去年9月中以來高點。

宏觀去年上半年業績受到新冠肺炎疫情影響，下半年營運回溫，但又受到新台幣升值影響，去年合併營收為10.62億元，比2019年小減5.8％。不過，由於該公司開始提供ASIC設計服務，包括射頻IP授權等，因此帶動去年毛利率達48.95％，創歷史新高，每股純益為7.43元。該公司已宣布，擬配發每股的股利7元，其中包括現金股利5元與股票股利2元。

進入今年後，宏觀前兩月合併營收為1.55億元，年增19.8％。

宏觀除了原本的三大業務，包括TV接收晶片、機上盒（STB）接收晶片、衛星低雜訊降頻器（LNB），另外也積極發展無線物聯網通訊晶片與高速光通訊這兩塊新業務。