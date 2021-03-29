快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏觀業績恢復成長動能 盤中攻上漲停

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
宏觀董事長林坤禧 記者鐘惠玲/攝影
宏觀董事長林坤禧 記者鐘惠玲/攝影

射頻晶片業者宏觀（6568）去年受到新冠肺炎疫情與新台幣升值影響，業績小幅衰退，但今年業績恢復成長動能，今（29）日盤中股價攻上漲停價162.5元，是去年9月中以來高點。

宏觀去年上半年業績受到新冠肺炎疫情影響，下半年營運回溫，但又受到新台幣升值影響，去年合併營收為10.62億元，比2019年小減5.8％。不過，由於該公司開始提供ASIC設計服務，包括射頻IP授權等，因此帶動去年毛利率達48.95％，創歷史新高，每股純益為7.43元。該公司已宣布，擬配發每股的股利7元，其中包括現金股利5元與股票股利2元。

進入今年後，宏觀前兩月合併營收為1.55億元，年增19.8％。

宏觀除了原本的三大業務，包括TV接收晶片、機上盒（STB）接收晶片、衛星低雜訊降頻器（LNB），另外也積極發展無線物聯網通訊晶片與高速光通訊這兩塊新業務。

晶片 新台幣 股利

延伸閱讀

敦泰盤中攻上漲停 再創新高價

日媒：瑞薩新增六部晶片製造設備受損 累計17台受損

力旺、聯發科 押長天期

蘇伊士運河塞船、晶片短缺 對你可能產生這些影響

相關新聞

人氣匯集 群創盤中認購權證成交超越台積電

台股今(29)日多頭氣勢強勁，權證市場交易也持續熱絡，盤中權證成交金額占大盤比例逾1％，其中，群創（3481）與台積電（...

群創盤中股價創近10年新高 三面板股成交量占前三大

面板股為今(29)日盤面上的焦點族群，由群創（3481）領軍，成交量高居個股之冠，彩晶（6116）居次，友達（2409）...

彩晶亮燈領漲 顯示器族群盤中全面翻紅

面板漲價力道不減，帶動相關個股今（29）日大漲，彩晶（6116）開盤一小時即漲停鎖死，雙虎友達（2409）、群創（348...

宏觀業績恢復成長動能 盤中攻上漲停

射頻晶片業者宏觀（6568）去年受到新冠肺炎疫情與新台幣升值影響，業績小幅衰退，但今年業績恢復成長動能，今（29）日盤中...

對決禿鷹 大單敲開金麗科跌停板

金麗科（3228）今（29）日早盤跌停開出，盤中出現大單買盤敲開跌停板價，今日午盤前的成交量超過2千張，多空對決態勢明顯...

敦泰盤中攻上漲停 再創新高價

IC設計廠敦泰（3545）受惠於缺貨漲價題材效應，近期股價持續突破高點，今(29)日盤中一度亮燈，攻上漲停價174元，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。