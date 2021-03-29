群創盤中股價創近10年新高 三面板股成交量占前三大

面板股為今(29)日盤面上的焦點族群，由群創（3481）領軍，成交量高居個股之冠，彩晶（6116）居次，友達（2409）則是第三大，群創及友達同創近10年新高，彩晶衝上漲停15.15元，創2013年6月以來新高。

面板報價從去年6月上漲以來，今年仍延續漲勢，法人推估面板價格可望上漲至今年5月，至少到今年第3季仍將維持高檔價格，受惠於面板報價上漲，可望挹注面板股的營運表現。

友達、群創同步看好面板後市，市調機構Omdia最新報告預估，面板價格在今年上半年將再上漲30~40%；群創先前就釋出今年面板供不應求的正面看法，將帶動獲利持續走升，毛利率可望挑戰3成。

法人看好面板雙虎獲利，預期可望每季獲利百億元；群創今日以20.15元開高，一度衝達21.6元，創2011年6月來近10年新高，盤中漲幅逾7%，盤中成交量逾43萬張，居個股成交量冠軍。

友達今日以20.2元開高，一度拉升至21.6元，創下2011年6月以來近10年新高，盤中漲幅逾6%，成交量逾25萬張，已超過上周五的成交量，居個股成交量第三大。

彩晶今日以14.1元開高後走高，盤中衝上漲停15.15元鎖死，漲停及市價追買單逾6萬張，盤中成交量逾29萬張，已超過上周五的成交量，居個股成交量亞軍，僅次於群創。