快訊

評／半導體主導軍事發展？愛國者飛彈屹立不搖的關鍵

轉向了！救援重大進展 長賜號最新畫面出爐「船頭已脫離岸邊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

群創盤中股價創近10年新高 三面板股成交量占前三大

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
面板股為今(29)日盤面上的焦點族群，由群創（3481）領軍，成交量高居個股之冠。報系資料照
面板股為今(29)日盤面上的焦點族群，由群創（3481）領軍，成交量高居個股之冠。報系資料照

面板股為今(29)日盤面上的焦點族群，由群創（3481）領軍，成交量高居個股之冠，彩晶（6116）居次，友達（2409）則是第三大，群創及友達同創近10年新高，彩晶衝上漲停15.15元，創2013年6月以來新高。

面板報價從去年6月上漲以來，今年仍延續漲勢，法人推估面板價格可望上漲至今年5月，至少到今年第3季仍將維持高檔價格，受惠於面板報價上漲，可望挹注面板股的營運表現。

友達、群創同步看好面板後市，市調機構Omdia最新報告預估，面板價格在今年上半年將再上漲30~40%；群創先前就釋出今年面板供不應求的正面看法，將帶動獲利持續走升，毛利率可望挑戰3成。

法人看好面板雙虎獲利，預期可望每季獲利百億元；群創今日以20.15元開高，一度衝達21.6元，創2011年6月來近10年新高，盤中漲幅逾7%，盤中成交量逾43萬張，居個股成交量冠軍。

友達今日以20.2元開高，一度拉升至21.6元，創下2011年6月以來近10年新高，盤中漲幅逾6%，成交量逾25萬張，已超過上周五的成交量，居個股成交量第三大。

彩晶今日以14.1元開高後走高，盤中衝上漲停15.15元鎖死，漲停及市價追買單逾6萬張，盤中成交量逾29萬張，已超過上周五的成交量，居個股成交量亞軍，僅次於群創。

面板 群創

延伸閱讀

期貨商論壇／群創期 盯5日線

面板領先創高 此波群創首選

外資法人移情別戀 2021護國神山換人做

群創液晶平板天線無死角收訊 豐田有興趣

相關新聞

人氣匯集 群創盤中認購權證成交超越台積電

台股今(29)日多頭氣勢強勁，權證市場交易也持續熱絡，盤中權證成交金額占大盤比例逾1％，其中，群創（3481）與台積電（...

群創盤中股價創近10年新高 三面板股成交量占前三大

面板股為今(29)日盤面上的焦點族群，由群創（3481）領軍，成交量高居個股之冠，彩晶（6116）居次，友達（2409）...

仁寶股息殖利率6%太吸引人 早盤直攻漲停

仁寶電腦（2324）董事會決議每股配發現金股利1.6元、殖利率超過6%，加上上周五公布的去年獲利搶眼，今（29）日一開盤...

敦泰盤中攻上漲停 再創新高價

IC設計廠敦泰（3545）受惠於缺貨漲價題材效應，近期股價持續突破高點，今(29)日盤中一度亮燈，攻上漲停價174元，再...

金麗科賣壓出籠 股價重挫跌停

IC設計廠金麗科傳出接獲具中國軍方背景的中科曙光訂單，金麗科否認傳言，表示沒有任何軍方色彩客戶。金麗科今天遭逢市場賣壓出...

宏碁金雞 展碁周三25元掛牌

宏碁集團旗下展碁國際（6776）將在本周三（31日）以每股25元掛牌上市，成為繼建碁、安碁資訊、智聯服務之後，宏碁集團旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。