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敦泰盤中攻上漲停 再創新高價

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
敦泰董事長胡正大。 本報系資料照
敦泰董事長胡正大。 本報系資料照

IC設計廠敦泰（3545）受惠於缺貨漲價題材效應，近期股價持續突破高點，今(29)日盤中一度亮燈，攻上漲停價174元，再度創合併旭曜之後的歷史高點。

外資近期對敦泰連三賣，但投信與自營商26日則對其呈現買超局面。

敦泰主力產品是觸控與驅動整合IC（TDDI），另外還有OLED驅動IC、電容式指紋辨識IC等產品，該公司去年營收與獲利雙創新高，合併營收為138億元，年增51％，每股純益為3.97元。

敦泰今年2月合併營收為14.68億元，月增8％，累計前兩月合併營收為28.26億元，年增約六成。在晶圓代工產能供需吃緊並漲價的情況下，該公司陸續反映部分成本，對客戶調升報價，預期對其整體營收、毛利與獲利都將有所助益。

營收 敦泰

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