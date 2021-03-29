聽新聞
test
0:00 / 0:00
敦泰盤中攻上漲停 再創新高價
IC設計廠敦泰（3545）受惠於缺貨漲價題材效應，近期股價持續突破高點，今(29)日盤中一度亮燈，攻上漲停價174元，再度創合併旭曜之後的歷史高點。
外資近期對敦泰連三賣，但投信與自營商26日則對其呈現買超局面。
敦泰主力產品是觸控與驅動整合IC（TDDI），另外還有OLED驅動IC、電容式指紋辨識IC等產品，該公司去年營收與獲利雙創新高，合併營收為138億元，年增51％，每股純益為3.97元。
敦泰今年2月合併營收為14.68億元，月增8％，累計前兩月合併營收為28.26億元，年增約六成。在晶圓代工產能供需吃緊並漲價的情況下，該公司陸續反映部分成本，對客戶調升報價，預期對其整體營收、毛利與獲利都將有所助益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言