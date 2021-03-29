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「長賜號」脫困關鍵時刻！今天10-11時有50%成功機會

仁寶股息殖利率6%太吸引人 早盤直攻漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
仁寶董事長許勝雄（本報系資料庫）
仁寶董事長許勝雄（本報系資料庫）

仁寶電腦（2324）董事會決議每股配發現金股利1.6元、殖利率超過6%，加上上周五公布的去年獲利搶眼，今（29）日一開盤股價就直奔漲停，來到波段新高每股26.10元，股價也改寫近六年來新高。

今日漲停價26.10元計算，殖利率也有超過6.1%的表現，現金殖利率相當吸引人。

仁寶公布2020年合併營收達1.04兆元，年增7%。合併營業淨利為114.93億元，年增9%。考量業外及所得稅費用後，稅後純益為93.62億元，年增35%，每股純益為2.15元，創下九年新高。

對於今年展望，仁寶總經理翁宗斌表示，筆電需求在疫情影響之下需求繼續暢旺，市調單位IDC也估計，全球筆電出貨量將年增20至25％，可IC缺貨恐怕持續一整年，目前仁寶IC缺口評估約在10至20％間，而將滿手的訂單與嚴重的缺料一併考慮後，他認為今年仁寶筆電出貨量仍有機會年增10至15％，全年非筆電出貨量也能比去年成長雙位數。換言之，以去年仁寶筆電出貨量為4,800萬台來說，今年出貨量有機會最少達5,280萬台。

第1季仁寶長短料的狀況比預期嚴重，不得不下修筆電出貨量至季減雙位數百分比，然而翁宗斌仍樂觀認為，第2季筆電與非筆電產品出貨量都可望出現季增雙位數。

筆電 仁寶

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