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聯詠股價收569元、漲逾6％ 再創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計大廠聯詠（3034）前景看好，今(26)日股價獲買盤推升，再創歷史新高，盤中達573元的新紀錄，收盤價為569元，漲逾6％，三大法人對其同步買超。

聯詠去年表現亮眼，全年合併營收為799.55億元，攀上歷史高峰，年增幅度為24.2％，且年度獲利首次突破百億元大關，達118.17億元，年增幅度達49％，每股純益為19.42元。

聯詠今年前兩月合併營收為168.37億元，年增51.9％，法人估計，該公司今年成長可期，有機會挑戰賺進三個股本的目標。

聯詠單季營收已連四季創新高，由於客戶端需求強勁，預期本季業績將呈現淡季不淡的情況，單季營收可能介於252億至260億元之間，季增幅度為12.2％至15.8％，等於將續創歷史新高，且該公司所有產品線在本季出貨應可同步增加。

聯詠 營收

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