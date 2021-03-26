IC設計族群旺 敦泰、茂達今股價攻頂

IC設計族群中，包括風扇驅動IC與電源管理IC廠茂達（6138），以及觸控與驅動整合IC大廠敦泰（3545），在漲價題材支撐下，今(26)日股價雙雙再創歷史新紀錄。茂達以漲停價143元作收，自營商對其連五買，敦泰同樣收在漲停價158.5元，惟外資對其連三賣，自營商則轉為買超局面。

茂達去年合併營收為53.89億元，年增19%，毛利率維持在30%的水準，稅後純益5.85億元，年增幅度達三成，每股純益為6.43元，明顯高於2019年的4.9元。

茂達前兩月合併營收為10.01億元，年增27.3％，法人預期，該公司本季業績不會低於去年第4季，第2季的平均銷售單價會開始反映上漲成本，其整體毛利率表現有望受惠於產品組合因素而提升。

另外，敦泰同樣有漲價反映成本的題材支撐，而且漲價動作更快。敦泰去年營收與獲利雙創新高，合併營收為138億元，年增51％，每股純益為3.97元。

敦泰2月合併營收為14.68億元，月增8％，累計前兩月合併營收為28.26億元，年增約六成。