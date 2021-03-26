Vizio掛牌 瑞軒、群創進補

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

北美智慧電視品牌Vizio於美東時間3月25日以每股21美元掛牌上市。持有Vizio特別股8%的瑞軒（2489）昨（25）日表示將釋出股權，認列今年首季業外獲利，有助於提升EPS。 此外，群創也持有Vizio約4%股權，可望同享釋股利益。

自2020年第2季起，面板及電視都因疫情出現供不應求、價量俱揚的熱況。根據全球經濟預測及商業諮詢機構 Omdia統計，去年北美電視品牌市占率最新的排行榜，分別是三星以27%穩居冠軍；中國品牌TCL異軍突起，以15%市占率躍居亞軍；Vizio去年以14%落居第三。

瑞軒表示，2005年投資Vizio，Vizio去年受疫情帶動宅經濟和串流廣告業務成長，營收及獲利均大幅成長。

Vizio 電視

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