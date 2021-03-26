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和碩去年EPS 7.73元 五年新高

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導
圖／經濟日報提供
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和碩昨（25）日舉行法說會，公布2020年財報。去年筆電出貨大增及iPhone 12系列上市激勵，帶動毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，激勵每股純益（EPS）來到7.73元，創近五年新高。

和碩去年全年營收1兆3,993億元，年增2.4%；毛利率3.5%，年增0.2個百分點；營益率1.4%和淨利率1.4%，都較去年略微增長。稅後純益202.08億元、年增4.6%。

和碩第4季營收4,573.76億元，季增36.3%、年增9.4%；毛利率3.3%，季減0.9個百分點、年減0.3個百分點；營益率1.5%，季減0.4個百分點、年減0.2個百分點；稅後純益47.72億元，季減30.3%、年減42%。每股純益1.82元。

和碩董事會拍板通過去年股利政策，每股擬配發4.5元現金股利，以昨日收盤價75.7元計算，殖利率約5.9%。

展望今年，和碩因iPhone 12mini出貨大減，今年前兩個月合併營收降至近9年新低。和碩總經理暨執行長廖賜政指出，第1季是傳統淡季，和碩能做的就是盡量調整產能，做更精實的策略改善成本。他強調，第2季開始，業績將逐季提升。

和碩預估，筆電第2季出貨量預期季增25-30%，桌機及主機板業務季減15-20%。非PC業務方面，消費性產品出貨帶動整體營運向上，營收將呈現季增。

展望全年，和碩預期筆電今年仍會增長，消費性電子業務今年將是「豐收的一年」，通訊產品看好有新一波換機需求，對三大產品線樂觀看待。

和碩 營收

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