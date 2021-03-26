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台積目標價 兩外資下修

經濟日報 / 記者趙于萱黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

摩根士丹利及滙豐證券最新分析，英特爾祭出IDM 2.0策略雖不影響台積電中期動能，但2023年後英特爾技術可能趕上成為新隱憂，為此兩家外資都下修台積電長期成長速度，目標價分別下調為668元、720元。外資昨（25）日再賣台積電2萬張，持股比降至近十年最低74.43%，累計今年賣超張數53.6萬張、為2008年以來單年最大賣超。

國內法人認為，除了英特爾的衝擊，外資持續賣超台積電與近期新台幣走貶有關，新台幣若能轉強，外資對台積電與台股均有望回頭轉為買超。

大摩指出，英特爾目前製程依舊落後，但在2023年後的方向難以捉摸，IDM 2.0策略中，顯示英特爾也不想放棄先進製程的代工商機，同時，台積電3奈米及2奈米的長線發展也存在變數，雙方技術差距究竟進一步擴大，還是出現縮小，因此大摩選擇先保守因應，將台積電2024-2031年營收增速預測由10.5%下調到9.5%。

滙豐也表示，英特爾IDM 2.0策略為台積電長期動能帶來一大變數，投資人宜持續追蹤台積電的資本支出，特別是今年支出會否維持250億-280億美元；英特爾初步在2023年對台積電的外包訂單應會比預期少，2024年後則有待觀察，為此其先調降台積電2022及2023年每股純益（EPS）2%-6%，調整後為27.7元、29.8元，仍高出市場平均預期。720元目標價也遠高於現台積電的500多元，因此重申「買進」。

受到兩家外資券商報告影響，外資昨日第九賣超台積電2萬張，計116.3億元，占外資賣超在集中市場165.7億元中逾七成比重，今年以來共賣超53.6萬張、計3,289.77億元。

就台積電外資券商進出動向上，瑞銀證券今年以來賣超728億元最多，摩根士丹利證券389億元以來居次，高盛證券345.85億元第三；可留意的是，美銀美林證券本月以來買超416億元，為唯一一家3月以來買超的外資券商。

台積電 外資 英特爾

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