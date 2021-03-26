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陞泰Q1業績 拚增長五成

經濟日報 / 記者劉芳妙╱台北報導

安控廠陞泰（8072）累計今年前兩個月營收1.87億元，年增61.7%，旗下子公司樵屋半導體通路銷售暢旺，法人估計，半導體需求不減，加上去年同期基期低，陞泰本季營收年增有望上看五成。

陞泰去年全年稅後淨損1,215萬元，每股淨損0.15元，連四年虧損，董事會仍決議以盈餘配發現金股利0.2元。

陞泰昨（25）日股價收28.45元，下滑0.3元。

陞泰受惠去年旗下子公司樵屋半導體通路銷售暢旺，推升去年全年營收12.2億元，年增52%，增幅稱冠安控族群，不過，去年因新台幣匯率強升影響，致去年全年業外匯兌損失2,200萬元，依陞泰股本8億元估計，侵蝕每股獲利0.275元。

因應AI人工智慧等市場趨勢，陞泰內部深化DVR人工智慧運用，預計今年推出內建AI硬體的產品上市，不過，受到近期上游半導體缺料，部分產品上市出貨略受影響；此外，因應去中化效應，陞泰自2018年起，全產品線轉換為非陸方案，目前已轉換完成，樂觀看待今年轉換後的效益顯現。

半導體 營收 台幣匯率

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