佳世達：今年是豐收年

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（25）日表示，聯合大艦隊策略帶動近年營收及獲利成長，預估高附加價值產業過半的目標可望提前達成。網通事業群今年將可認列明泰全年營收，佳世達持有明泰、聚碩都超過五成，併購腳步也未停歇，營收獲利快速成長，預期「今年仍將是豐收的一年」。

佳世達昨天舉行線上法說會，去年合併營收1,917億元，年增13%，營業淨利66.13億元，年增6%，稅後純益49.88億元，年增40%，每股稅後純益2.54元，創下近十年的次高紀錄。佳世達昨天股價上漲0.85元，收在31.1元。

佳世達近年因積極推動價值轉型計畫，透過聯合艦隊策略集結醫療、智慧解決方案和網路通訊等領域，發揮垂直整合綜效。高附加價值事業占營收比重自去年第3季突破3成達31%，第4季進一步提升至34%，持續朝營收過半目標邁進。

陳其宏指出，2014年訂出2022年高附加價值產業營收過半目標，前幾年花了許多時間說服產業界的隱形冠軍加入，近幾年速度加快。今年營收、獲利都會加速成長。對明泰持股已提高到六成，聚碩從35%成長到51%，除了提高大型夥伴的持股，包括其陽、羅昇等也陸續增加持股。透過大艦隊運作，成員營收快速放大、獲利成長，再透過持股提升，回饋佳世達。

在各事業群的表現上，營收占比六成的資通訊產業看好疫苗開打，美國市場逐步活絡，帶動顯示器在消費端及企業端的需求，全年展望樂觀。網通事業以明泰、仲琦為代表，持續受惠宅經濟與遠距上班需求，預期將是營收金額成長最大的事業群。智能方案部分，提高對聚碩的持股，看好今年企業數位轉型需求，對今年看法審慎樂觀。

佳世達醫療事業去年首季受到疫情衝擊，下半年已逐步回穩，布局防疫物資如消毒液、酒精、口罩等有成，日前血液透析器獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）產品認證，為一重大突破，未來將持續強化在中國大陸市場的布局。