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聯合再生虧損 將辦減資

經濟日報 / 記者彭慧明╱台北報導

聯合再生能源（3576）昨（25）日公布去年全年財報，2020年合併營收為125億元，年減31%；歸屬於母公司業主之淨損為61.4億元，其中包含一次性減損45億元，主因處分電池設備、海外廠房、設備及在建工程損失提列減損。聯再生指出，排除此一原因，去年虧損約16億元，較2019年淨損56.9億元大幅減少71.2%。每股稅後虧損2.31元，仍較上一年略減。

由於認列資產減損不影響現金流量，對實際營運及資金周轉無實質影響，折舊費用將大幅下降並對公司獲利有相當大的挹注。聯合再生目前手上現金及約當現金約49.5億元，淨負債權益比例相較去年同期下降13%，將持續優化公司財務體質。

聯合再生董事會昨日也通過減資彌補虧損，減資約115.7億元，減資比率約43.4%，減資後實收資本額約為150.8億元。同時計畫現金增資約250億元，用以償還債務、充實營運資金。聯合再生預計5月7日召開股東會，不配發去年股利。

展望今年，台灣太陽能案場建置量將較去年同期大幅增加，聯合再生目前已在手訂單規模已超過既有產能，配合台灣市場起飛，今年將持續擴產，預計至年底總產能可達到1GW，以滿足國內市場成長的需求，今年在台灣市占率可順利超過五成以上。

減資 太陽能

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