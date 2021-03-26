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三大IC廠 躋身全球十強

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導

受惠遠距辦公與教學帶動筆電與網通產品需求激增，終端系統業者向IC設計廠大幅拉貨，帶動去年整體IC設計產業成長力道強勁。其中台廠聯發科（2454）、聯詠、瑞昱入列全球前十大，分占第四、八、九名。

TrendForce表示，2020年上半年因疫情衝擊所致，原預期對IC設計業將造成極大負面影響。然受惠遠距辦公與教學帶動筆電與網通產品需求激增，帶動IC設計產業強勁成長。

根據TrendForce統計，去年全球前十大IC設計廠，依序為高通、博通、輝達、聯發科、超微、賽靈思、邁爾威、聯詠、瑞昱與戴樂格。前十大廠總營收859.74億美元，年增26.4%。

其中台廠聯發科、聯詠、瑞昱2020年營收分別為109.29億、27.12億及26.35億美元。聯發科在網通與筆電需求快速拉升、5G手機處理器產品策略奏效及網通產品規格與成本結構優化提升下，整體營收年成長率自2019年的1%躍升至37.3%。

聯詠受美中貿易摩擦及疫情衍生的宅經濟挹注，驅動IC與電視晶片都有不錯表現，年成長30.1%；瑞昱營收除受網通與筆電產品需求強勁帶動，其他如音訊與藍牙晶片表現也相當出色，年成長34.1%。

展望2021年，TrendForce指出，由於終端業者拉貨動能仍在，加上晶圓代工產能滿載，全年供不應求已是不可避免態勢，因此IC設計業者在確保產能前提下，IC價格可能調漲，拉升2021年整體IC產業營收表現。

網通 營收

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