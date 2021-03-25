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需求旺！宏碁盤中股價創3年新高 改寫波段高點

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）今（25）日盤中股價改寫波段新高點，盤中來到每股31.9元，股價更來到近3年新高，漲幅2.4%，反應終端市場對PC需求殷切。

該公司2月單月營收203.18億元，年增高達80.9%。累積前2月合併營收為438.13億元，年增76.8%。

該公司表示，營運表現亮點包括：電競產品2月份營收年增91.3%、累積前2月營收年增102.4%。Chromebook 2月份營收年增631.3%、累積前2月營收年增454.7%。顯示器2月份營收年增56.7%、累積前2月營收年增69.9%。桌上型電腦2月份營收年增34.3%、累積前2月營收年增25.9%。

此外，創作者系列產品2月份營收年增288.4%、累積前2月營收年增263.0%。

宏碁強化多重事業引擎的策略持續發酵，建碁公司（3046）、安碁資訊（6690）、智聯服務（6751）、展碁國際（6776）、宏碁資訊等上市、上櫃、興櫃子公司已公告2月份營收並皆見年對年增長。多個孵化中的公司動能持續，如：酷碁公司2月營收年增385.3%、海柏特公司2月營收年增43.4%等。

營收 宏碁

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