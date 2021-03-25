和碩法說下午登場 早盤股價持穩小漲1%

和碩（4938）將在今（25）日下午舉辦法說會，公布去年財報。市場預料，和碩去年受惠遠距商機，激勵筆電出貨大增，加上iPhone 12 mini於第4季上市，預料去年財報將繳出不俗成績。

和碩早盤股價表現持穩，小漲約1%，股價來到每股75元。

和碩因iPhone 12 mini銷量差，加上零組件缺貨，因此下修首季筆電出貨量，法人預估，和碩本季營收恐季減五成。不過，和碩近期轉型全力衝刺電動車，目前集團在車用業務營收貢獻已達2%至3%，未來若能持續擴張新客戶，有望成為營運新動能。

和碩董事長童子賢昨日也表示，不評論近期狀況，但產業每三、五年就會小型變化、中型變化，每十年就會大型甚至是淘汰變化，在變化間都有漣漪波浪。