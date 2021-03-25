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手機晶片旺+WiFi大漲價 大摩上修聯發科目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

GFK統計，中國1月手機銷售較去年同期成長22%，摩根士丹利認為，這反映大陸需求持續擴張，有利聯發科（2454）訂單動能續強，且在晶片供不應求下，聯發科已採取優先生產高階晶片的策略，並在3月大幅調漲WiFi晶片10-15%；即將在4月公布的第1季營收，很可能超出聯發科本身財測的季增8%，第2季持續看增5-10%，目標價上修到1,130元。

摩根士丹利表示，市場擔心，中國手機品牌積極拉貨，可能造成庫存去化隱憂，但GFK統計來看，當地需求仍快速擴張。伴隨高通晶片碰上三星廠關閉的難產窘境，OPPO等手機品牌更積極向聯發科下單。

外資調查，聯發科因應晶片需求旺盛，轉向優先生產天璣720／800高階晶片，目前這些晶片價格約30-40美金，此策略雖排擠較低階的天璣600晶片產出，但市場長期動能沒有疑慮，被遞延的晶片仍會產生實質貢獻。而在策略轉換下，聯發科上半年營運可能大幅優於預期，使今年財測有上修空間。

摩根士丹利補充，中國5G手機滲透率保持七成以上，高階晶片將維持偏高的價格行情。

與此同時，貢獻聯發科10-15%營收的WiFi晶片，也受益於博通、高通等主要晶片廠產能不足不斷拉長交期，如博通的交期已長達50個月以上，提升晶片價格的議價空間。聯發科3月起，跟進漲價趨勢，上調旗下WiFi的晶片價格10-15%，毛利率表現樂觀。

摩根士丹利認為，在主力晶片動能都樂觀下，聯發科第1季營收將超出財測的季增0-8%，且第2季持續看增5-10%，今明年每股純益（EPS）則提高到46.8元、54元，皆優於市場平均預期。換算現聯發科本益比僅19倍，具備投資吸引力，重申「加碼」評級。

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