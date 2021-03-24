漲價效益加持 光磊Q1財報看旺

感測元件大廠光磊（2340）總經理黃年宏今（24）日指出，公司受惠全產品線漲價10至30%，預期今年第1季財報有望繳出亮眼成績單，第2季為傳統淡季，但營運仍相對去年有撐，下半年則進入傳統旺季，估計全年營運將更勝去年。

光磊為國內感測元件大廠，去年因成功打入蘋果Apple Watch血氧感測器供應鏈，基本面出現轉機，帶動公司下半年營運翻轉。黃年宏透露，公司今年仍將是美系大客戶穿戴式產品的第一供應商，並且有信心持續維持領先。

光磊今年1、2月營收亮眼，前二月合併營收已高達10.48億元，年增39.7%，成長主因來自產品線調漲價格，帶動營收同步走升，而3月因工作天數較長，預料營收還有機會持續攀升，整體第1季營收表現將遠優於去年同期。

黃年宏指出，由於去年底公司正式啟動產品線調漲，因此今年首季在業績上就看見不錯的成果，而第2季為產業淡季，加上客戶處於新舊產品交替期，因此動能會稍微趨緩，但第3季就會重拾成長動能，對全年表現持樂觀態度。

光磊近年淡出傳統LED生產，轉而深耕感測元件市場，目前感測元件占業績比重60至70%，發光產品占20至30%，其他是系統產品；該公司目前正積極規劃擴產，期盼藉此滿足市場需求。

此外，光磊今年初已向主關機關申請私募案，引進既有的大股東日亞化認購，惟目前仍在審查階段。黃年宏指出，日亞化自17年前投資光磊以來，至今一股未賣，並持續看好光磊未來前景，也期盼私募案能盡快通過主管機關審查，讓台日企業能強化結盟關係，為光磊營運添增動能。