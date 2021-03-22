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界霖去年第4季賺嬴前三季 全年每股純益1.37元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

導線架大廠界霖 (5285) 今 (22) 日公布去年財報，受惠打導線架需求急增，帶動界霖去年第4季獲利 0.66 億元，每股純益 0.7元，單季賺贏前三季 0.67 元，去年全年每股純益則達 1.37 元。

界霖董事會也通過去年盈餘分配，去年盈餘擬配發每股 1 元現金股息，並以資本公積發放 1.5 元現金股息，共發放 2.5 元現金肌息，以今日收盤價 77.4 元計算，現金殖利率約 3.2%。

界霖去年第4季營收 12.76 億元，季增 28.11%，年增 14.5%，毛17.4%，季增 2.2 個百分點，年增 1.8個百分點，稅後純益 0.66 億元，季增 2.3倍，年增 2.5倍，反應獲利大幅提升，每股稅後純益 0.7元，若排除匯率影響數，去年第4季單季獲利近0.9元。

界霖去年營收 43.47 億元，年減 2.49%，毛利率 14.4%，年減 1.5 個百分點，營益率 5.19%，年減 0.75 個百分點，稅後純益 1.29 億元，年減 40.83%，每股稅後純益 1.37 元。

受惠車用晶片需求回溫，界霖表示目前訂單需求很急勁，打線封裝產能稼動率維持滿載，對導線架需求持續增加，界霖 1、2 月營收均創歷年同期新高，累計前 2 月營收達 9.35 億元，年增幅高達 52.4%；並法人預估本月合併營收將再創新高，加上低價庫存合金銅利益挹注，獲利持續優於去年第4季，單季挑戰每股純益1元。

展望今年，界霖受惠全球 IDM 大廠需求強勁，目前訂單滿手，導線架交期長達半年以上，為因應客戶需求也啟動擴產，可望進一步滿足客戶訂單，加上近期原物料成本不斷墊高，報價節節攀升，自下個月起正式漲價，今年整體產品結構可望呈現價量齊揚，營運可望逐季成長，全年營運樂觀。

營收 股息

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