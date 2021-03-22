信紘科去年每股純益2.04元 擬配息1.66元

半導體設備與工程服務廠信紘科（6667）今日公布去年財報，去年歸屬母公司稅後後益為7,355萬元，每股純益2.04元，年增77.4%；董事會決定去年盈餘每股擬配息1.66元，以今日收盤價65.5元計算，現金殖利率約2.5%。

信紘科去年全年合併營收為12.96億元，營業毛利2.4億元，年增4.1%。公司表示，雖策略性承接大型建擴廠案施作工程進入收尾階段，相關成本及費用同步於去年度一次性認列，影響單季獲利表現，但受惠於主要客戶加大資本支出於建廠擴產上，以及公司旗下設備以及拆移機工程服務的需求依舊保持暢旺，依施作工程進度認列營收表現下，讓公司去年即便受疫情影響，全年的營收與獲利皆逆勢成長。

信紘科表示，公司持續專注在半導體產業高科技製程相關設備與工程服務，2020年度就產品別來看，高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為87％、11％，尤其是綠色製程解決方案的營收占比較2019年度的5.6％回升至過往水準，在調整接單產品組合下，帶動信紘科2020年全年整體營業毛利率、營業利益率自2019年的14.2％、1.08％分別提升至18.5％、3.95％。

展望本季，信紘科看好台灣半導體產業資本支出持續高漲，將有助於公司整體營運保持良好的成長動能，雖目前因專業人才供需失衡下，出現施工現場專業技術人員缺工之情形，公司已積極透過產官合作方式招募人才。

再者，依目前公司在手訂單來看，整體營運仍在高科技產業製程的廠務供應系統整合、製程特殊廢液回收減量及穩定施作拆移機服務工程收入等穩健貢獻業績成長基礎，信紘科也全力開拓自主開發的製程機能水新設備於主要客戶的滲透率，將推進公司整體營運更上一層樓。