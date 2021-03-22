去年EPS／動力5.66元 史上最佳
顯示卡散熱風扇龍頭動力-KY（6591）去年受惠宅經濟發威，全年每股純益衝上5.66元，創歷史新高。公司看好今年顯卡市場需求續強，有助推升散熱風扇市況同步揚升，對後市樂觀。
動力去年營收15.7億元，年增33.2%；稅後純益1.6億元，年增83.6%，每股純益5.66元。
其中，去年第4季營收4.8億元，季增8.6%，年增33.3%；稅後純益7,400萬元，季增105%，年增196%，每股純益2.62元。
動力表示，去年受惠宅經濟發燒，帶動高效能運算系統（HPC）需求持續增溫，下游系統廠商對新舊世代的中高階顯示卡風扇訂單均明顯提升；其中，輝達及超微去年下半年推出新世代高階繪圖晶片，帶動新一波硬體升級潮，該公司致力於江西廠量產及自動化升級，整體規模經濟及產線優化效益逐步顯現，推升去年毛利率攀上34％，年增7個百分點。
展望未來，動力表示，今年輝達及超微將推出新世代中階及入門款繪圖晶片，從以往中低階顯示卡占整體出貨量超過六成來看，今年動力顯示卡用散熱風扇出貨量可望迎來成長高峰。
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