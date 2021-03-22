全新資本支出 看增十倍

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
全新董事長陳建良（右）與總經理黃朝興。記者陳昱翔／攝影
全新董事長陳建良（右）與總經理黃朝興。記者陳昱翔／攝影

砷化鎵磊晶廠全新（2455）受惠5G與WiFi 6需求擴大，今年資本支出擬從去年的9,000萬元，一口氣擴增為5億至10億元，增幅最高逾十倍，將大舉採購MOVCD設備擴產。全新董座陳建良指出，在市場需求爆發下，期盼公司業績能「月月增、季季增、年年增」。

陳建良表示，5G時代PA需要用到的晶圓面積比4G時代多20%至60%，因此對磊晶的用量需求特別高，有助於全新出貨暢旺，加上WiFi 6今年市場滲透率會快速擴大，兩項業務帶動公司產能嫁動率大幅提升，訂單能見度比往年更高。

陳建良認為，全新歷經多年練兵後，目前磊晶技術、產能都已是亞洲第一，並且有足夠的實力挑戰國際競爭對手，現階段客戶數也不斷增加，未來擴產完成後，市場競爭力將進一步升級。

全新去年度營收26.4億元，年增4.5%；稅後純益5.3億元，年增3.6%，每股純益2.88元，創歷史新高；其中，去年第4季營收7.5億元，季增17.5%，並與去年同期持平；稅後純益1.46億元，季增29.2%、年增15.8%，每股純益0.79元。

回顧去年表現，陳建良指出，雖然在新冠肺炎疫情肆虐下，全球經濟陷入動盪，卻也創造出不少機會，而公司在全體經營團隊努力下，也繳出令人滿意的成績單，從現階段手上訂單估算，有信心今年業績持續攀峰。

圖／經濟日報提供
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4G 磊晶 營收

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