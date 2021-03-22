DRAM今年來漲價60％ 南亞科、威剛營運看旺

DRAM市場強勁復甦，今年以來現貨價累計飆漲約60%，衝上2019年3月來最高價位。法人看好南亞科（2408）、威剛、創見、宇瞻、十銓等相關台廠都將受惠漲價效益。

新冠肺炎疫情期間家電商品需求躍增，且汽車產量增加，帶動市場對半導體的需求，對DRAM拉貨動能強勁。日經新聞報導，主流DDR4 4GB現貨價中位數，9日約達到2.68美元，較年初勁漲約60%；即使中國大陸過完農曆春節，工廠恢復生產，價格仍持續上漲。

DRAM現貨市場的主要買家，是中小型記憶卡製造商，和其他DRAM使用量不大、並維持最少量DRAM庫存的廠商。現貨價格交易的晶片，占全球晶片市場的比率約10%。

半導體價格大漲主因，是個人電腦等消費性電子產品銷售暢旺，且汽車產量迅速增加，導致市場對半導體需求意外暴增。美國對中國祭出貿易制裁，導致DRAM晶片供需緊俏，也是原因。