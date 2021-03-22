老牌LED廠轉型 開始收成

在大陸同業殺價競爭下，台灣LED廠積極拚轉型。有別於其他同業朝Mini LED發展，鼎元（2426）、光磊身為國內兩大老牌LED廠，強攻應用面也相當多元的感測元件領域，近期陸續邁入收成，並將擴產迎接新商機。

業者指出，早期台灣LED廠領先進軍照明市場，曾經歷一波高成長、高獲利及高股價的榮景，隨著大陸LED廠挾官方補貼撐腰，以低成本殺價搶市，讓台灣LED廠陷入困境，面臨轉型的交叉路口。

面對陸廠強勢入侵，台灣LED廠紛紛轉型，以朝Mini LED相關領域發展最為積極，包括由晶電與隆達合併的富采投控、榮創、億光、光鋐、宏齊等台廠都相繼投入，並從去年開始陸續小量出貨。

鼎元、光磊則未大力著墨多數同業關注的Mini LED領域，而是朝感測元件發展，陸續傳出捷報。鼎元在醫療、教育、通訊等應用都有佳績，光磊感測元件更打入蘋果供應鏈，明顯挹注業績。