聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎元、光磊 訂單塞爆

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

LED廠鼎元（2426）、光磊旗下感測元件產品供不應求，產能同步衝上滿載，鼎元更透露，近期已能「挑單生產」，優先供貨高單價產品，整體來看，該公司前景樂觀，訂單能見度直達第2季底。

鼎元、光磊感測元件都以5吋為主，以鼎元供貨層面較廣，產品涵蓋醫療、自動化設備、航太、車用及消費性及3D感測等。隨著感測元件應用日益廣泛，相關產品占鼎元營收比重正逐年攀升，目前已達五成左右。

鼎元指出，智慧手機、自駕車、物聯網到各種人工智慧應用，帶動感測元件市場需求大開，但供應商產能有限，在下游大舉追單下，造就這一波感測元件供不應求榮景。

鼎元透露，旗下感測元件產品近期出貨大增，動能不僅來自既有客戶訂單量增加，也有轉單效應帶來新客戶的挹注。因應產能供不應求，鼎元目前透過價格機制，挑選訂單生產，有利本季毛利率走勢。

鼎元表示，目前感測元件接單能見度已達第2季底，今年上半年淡季不淡的態勢明確。隨著市場需求熱絡，已經有客戶開始和鼎元接洽下半年訂單。

光磊較受關注的是打入蘋果鏈，供應Apple  Watch相關感測元件。由於新款Apple Watch搭載血氧濃度感測器，搶攻全球防疫市場，市場看好光磊將受惠Apple Watch搶搭醫療檢測相關商機，挹注出貨動能走揚。

光磊表示，該公司近年以感測元件為主要營運重心，去年上半年市況偏淡，去年下半年開始展現復甦力道，並推升光磊產能利用率一路走升，目前產能滿載運作，整體訂單能見度頗佳。

鼎元、光磊近期股價走勢不畏台股回檔，聯袂走強，鼎元上周五一度攻上30元，創2010年元月來新高價，終場漲0.2元、收29.6元。光磊也上揚0.7元、收27.2元。

Apple Apple Watch

延伸閱讀

罹「妊娠劇吐」嘔血送急診！小蠻懷孕五個月還在吐

世界睡眠日 你不可不知的iPhone、Apple Watch助眠密技

蘋果開始藉由QR Code、NFC感應方式推廣各項訂閱服務

Apple TV+搭韓國漫改劇風潮 大叔李善均詮釋瘋狂科學家

相關新聞

全新資本支出 看增十倍

砷化鎵磊晶廠全新（2455）受惠5G與WiFi 6需求擴大，今年資本支出擬從去年的9,000萬元，一口氣擴增為5億至10...

鼎元、光磊 訂單塞爆

LED廠鼎元（2426）、光磊旗下感測元件產品供不應求，產能同步衝上滿載，鼎元更透露，近期已能「挑單生產」，優先供貨高單...

鴻海衝電動車 法人唱旺

鴻海（2317）MIH聯盟預計25日開會員大會，美銀證券等四大內外資指出，MIH集結夥伴的速度快於預期，有望加速商機布局...

去年EPS／動力5.66元 史上最佳

顯示卡散熱風扇龍頭動力-KY（6591）去年受惠宅經濟發威，全年每股純益衝上5.66元，創歷史新高。公司看好今年顯卡市場...

精英拓展業務 強攻智慧車載

板卡廠精英（2331）今年PC、主板業務續強之餘，公司轉型拓展新業務，強攻智慧車載商機也傳捷報，與國光客運簽「智慧型車載...

帆宣搶5G商機 深耕企業專網

帆宣（6196）站穩既有的設備、工程、製造及代理業務之後，積極拓展5G時代的企業專網市場，跨足智慧城市的基礎建設領域，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。