鼎元、光磊 訂單塞爆

LED廠鼎元（2426）、光磊旗下感測元件產品供不應求，產能同步衝上滿載，鼎元更透露，近期已能「挑單生產」，優先供貨高單價產品，整體來看，該公司前景樂觀，訂單能見度直達第2季底。

鼎元、光磊感測元件都以5吋為主，以鼎元供貨層面較廣，產品涵蓋醫療、自動化設備、航太、車用及消費性及3D感測等。隨著感測元件應用日益廣泛，相關產品占鼎元營收比重正逐年攀升，目前已達五成左右。

鼎元指出，智慧手機、自駕車、物聯網到各種人工智慧應用，帶動感測元件市場需求大開，但供應商產能有限，在下游大舉追單下，造就這一波感測元件供不應求榮景。

鼎元透露，旗下感測元件產品近期出貨大增，動能不僅來自既有客戶訂單量增加，也有轉單效應帶來新客戶的挹注。因應產能供不應求，鼎元目前透過價格機制，挑選訂單生產，有利本季毛利率走勢。

鼎元表示，目前感測元件接單能見度已達第2季底，今年上半年淡季不淡的態勢明確。隨著市場需求熱絡，已經有客戶開始和鼎元接洽下半年訂單。

光磊較受關注的是打入蘋果鏈，供應Apple Watch相關感測元件。由於新款Apple Watch搭載血氧濃度感測器，搶攻全球防疫市場，市場看好光磊將受惠Apple Watch搶搭醫療檢測相關商機，挹注出貨動能走揚。

光磊表示，該公司近年以感測元件為主要營運重心，去年上半年市況偏淡，去年下半年開始展現復甦力道，並推升光磊產能利用率一路走升，目前產能滿載運作，整體訂單能見度頗佳。

鼎元、光磊近期股價走勢不畏台股回檔，聯袂走強，鼎元上周五一度攻上30元，創2010年元月來新高價，終場漲0.2元、收29.6元。光磊也上揚0.7元、收27.2元。