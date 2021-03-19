同欣電估首季季減7~9% 全年展望樂觀

封測廠同欣電 (6271) 今 (19) 日舉行法說會，總經理呂紹萍表示，首季由於工作天數減少、淡季效應，營收估比上季衰退高個位數，約 7-9%，今年全年營運可維持健康成長，續創新高。

展望全年，呂紹萍認為，三大產品線陶瓷基板、影像感測器、混合積體電路都會比去年成長，高頻無線通訊模組因客戶訂單能見度不高，目前保守看待。不過全年仍維持健康成長，毛利率目標仍維持25到30%，

呂紹萍指出，陶瓷基板歷經三年衰退，今年可望強勁成長，動能來自 LED 車燈、熱電轉換器、植物照明等，成長速度高於預期；，手機及筆電的氮化鎵快充將有大幅成長。

影像感測器方面，同欣電晶圓重組 (RW) 首季稼動率約七成，下季將回升至 八到九成，尤其主力客戶在高階產品如 3200、4800、64000 萬畫素的市占率提高，高階 CIS 封測產能供不應求，將增加高階機台投資，滿足客戶訂單。

法人看好三星將部分產能轉去生產CIS，有利同欣電CIS封測訂單動能持續提升。

同欣電昨天也公布去年財報，去年合併營收101.78億元、年增達37％，創歷史新高；毛利率28.5%，年增6.9個百分點；稅後純益14.5億元，年增達95.5%，為歷史第三高，每股純益7.88元，優於前年的4.49元，董事會已決議擬每股配發股息5.5元，配息率近七成。