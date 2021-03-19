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AES-KY以每股168元 22日上市掛牌

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

高功率鋰電池模組供應商AES-KY（6781）將於3月22日以每股新台幣168元上市掛牌。

2020年因應全球新冠肺炎疫情，歐洲各國紛紛鼓勵及補貼民眾以輕量型電動載具取代大眾運輸工具，帶動輕量型電動載具在歐洲零售市場買氣大幅成長。AES-KY主要客戶均為知名品牌客戶，輕量型電動載具電池模組目前在歐美日市佔率約達20%，為此波產業成長的受惠者。此外，AES-KY長期耕耘中大型工業儲能系統電池模組也開始放量出貨，兩大事業佈局同步顯現，推升AES-KY業績自去年下半年起飛，2020年合併營收為新台幣63.07億元，較2019年成長約30%，每股盈餘為新台幣14.17元(以增資前股本新台幣6.38億計算)。累計2021年1至2月合併營收為17.1億元，較去年同期成長約95%，展現強勁的成長動能。

AES-KY的營收成長動能亦反映在市場競拍及公開申購該檔股票的盛況，除日前(3/8)以得標加權平均價格每股新台幣245.52元，競拍總得標金額達新台幣36.17億元，創第一上市最高紀錄；其中，法人得標比率達31.29%。此熱潮亦延續至公開申購作業，本次合格申購數量175,522筆，依公開申購張數3,683張計算，中籤率約2.1%。

展望未來，隨著科技日新月異，重新定義個人行動載具，使點到點擁有無限可能；此外，人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎，推升資料中心、邊際運算、儲存等資訊交流需求，帶動全球各地資料中心佈建，及中大型工業儲能系統電池模組的需求。AES-KY本於強大研發能力與一站式客製化解決方案，持續擴增新客戶及市場份額，此將挹注長線獲利與成長動能。而隨著輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組佈局效益顯現，公司也將投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發，期待未來可望成為AES-KY營收另一強勁的成長動能。

電池模組 新台幣 營收

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