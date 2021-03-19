日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

宏達電（2498）去年每股虧損7.27元，較前一年度虧損減少，日系外資雖認為宏達電是VR需求成長的主要受惠廠，且毛利率也在提昇，但預估今年恐仍是虧損，重申賣出評等，目標價由25.6元調降至25元。

宏達電去年第4季營收16億元，營業毛利27.9%，季增0.9個百分點，營業淨損12.9億元，營業利益率為 -80.9%，稅後淨損10.7億元，每股虧損1.29元；去年全年營收58.1億元，營業毛利15.6億元，稅後淨損60.2億元，每股虧損7.27元。

日系外資最新報告指出，宏達電去年第4季毛利率提升，主因產品結構調整及控制成本，看好宏達電是VR需求穩定成長的長期主要受惠廠，但因VR業務的成長還無法抵消智慧手機的損失，預估今年恐將持續虧損。

日系外資表示，預估宏達電今年第1季營收約12億元，季減23%，年減7%，營運仍面臨挑戰，但在產品組合調整更好的情況下，預估首季毛利率將達28.4%，持續往上拉升。

日系外資肯定宏達電VR的布局，若VR需求穩定成長，宏達電將是主要受惠廠，不過，目前VR規模不足以彌補宏達電在智慧手機上所流失的市場，重申賣出評等，目標價下修至25元。