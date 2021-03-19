華碩、聯發科 合攻電競NB
品牌大廠華碩（2357）強攻PC，近期日本市場再傳好消息，今年2月市占率時超越聯想，躍居日本第四大筆電廠，此外，華碩昨（18）日宣布，電競筆電搭載聯發科Wi-Fi 6連線晶片組，強強聯手搶攻電競筆電商機。
外電報導，日本IT相關調查公司BCN近期數據顯示，受惠新冠肺炎疫情，帶動居家辦公（WFH）、遠距教學等宅經濟需求，刺激日本今年2月筆電銷量年增10.7%。
在廠商排名部分，NEC以22%市占率拿下日本筆電銷量寶座，其次則為富士通17%、蘋果15%。華碩近期在日本市占率急速攀升，2月份來到12%，超越聯想、來到第四名，在此之前，華碩去年12月市占率僅7%，是市場第六名，今年1月來到一成，晉升第五名位置。
此外，華碩宣布電競筆電導入聯發科Wi-Fi 6解決方案，主打絕佳網路連線品質，Wi-Fi 6於無線傳輸、網路效率與能源效率表現佳。
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