去年EPS 智邦9.07元

網通大廠智邦（2345）昨（18）日董事會通過去年每股稅後純益9.07元，創歷史新高，拿下網通每股獲利王寶座；智易每股稅後純益8.36元，也創歷史新高，啟碁則為3.76元。法人表示，今年網通產業訂單能見度高，但關鍵零組件缺料，成為營運成長最大挑戰。

智邦通過每股配發6.5元現金股利，智邦昨日下跌3元，收262.5元，現金殖利率近2.5%。

智易盈餘分配每股5.5元現金股利，加上資本公積配發每股1元現金，累計發出6.5元，昨日登上漲停，上漲10元，收110元。啟碁計劃每股配發2.5元現金股利，昨日收平盤74.9元，現金殖利率3.3%

智邦去年第4季合併營收157.14億元，年增11.98%，季增9.13%，單季毛利率20.8%，稅後純益13.61億元，年增26.2%，約季減9.3%，單季每股稅後純益2.45元。累計2020年合併營收544.63億元，年減1.69 %，毛利率21.2%，稅後純益50.48億元，年增約2%，每股稅後純益9.07元，創歷史新高，更榮登網通每股獲利王。

智邦執行長馬思睿（Edgar Masri）表示，持續擴大與全球雲端服務、電信服務、企業客戶合作，400G交換器將於2021年上半年量產，因應新型態電信網路建置需求，5G 基地台回傳路由器（Cell Site Router）等電信產品已量產出貨，除了傳統交換器，更跨入人工智慧、邊緣計算、共構封裝光學元件等新興技術領域。

馬思睿表示，全球地緣政治情勢的改變，以及後疫情時代的不確定性，智邦全面導入生命周期管理（LCM），加快產品開發速度；成立專責工程任務團隊，規劃供應鏈與製造基地多元化布局，降低客戶受零組件短缺影響。

馬思睿認為，儘管今年訂單能見度優於去年，零組件料況與匯率波動是最大不確定因素，除提前因應，審慎面對後續變化。

智易去年第4季單季營收91.2億元，創歷史次高，毛利率15.6%，單季每股稅後純益2.56元，創歷史次高，累計2020年營收337.65億元，毛利率15%，稅後純益17.14億元，每股稅後純益8.36元，營收獲利均創歷史新高。

智易對於今年展望保持樂觀，疫情帶動居家辦公及遠距教學普及化，加上影音串流娛樂等遠距應用興起，使得消費者對於頻寬增加及硬體設備升級需求持續暢旺。但關鍵零組件交期延長加上貨櫃短缺、運費上漲等因素，成為今年最大挑戰，已提前布局將影響降至最低，同時持續開發5G應用領域、AIoT、Cloud 及車聯網等新產品。

啟碁去年營收626.48億元，創歷史新高，毛利率11.1%，低於2019年11.4%，稅後純益14.7億元，略高於2019年的14.6億元，每股稅後純益3.76元。