凌華下季將漲價10%

隨著新冠疫情今年可望降溫，工業電腦大廠凌華（6166）董事長劉鈞指出，今年營運一定比去年好，客戶需求已經「醒來」，首季接單年增達四-五成，第2季營收也可望優於首季，因應零組件缺貨漲價，凌華將調漲價格因應，預計第2季調漲產品報價5%-10%。

凌華去年首季因有規模達5-6億元的通訊專案訂單出貨，基期偏高，導致今年前二月合併營收12.55億元，年減12%。

劉鈞強調，今年來接單動能轉強，從首季訂單來看，年增達四-五成，顯示市場需求相當強勁，可見新冠疫情干擾程度降低，客戶需求已「醒來」。看好中國大陸今年市場需求強勁，首季訂單來自大陸生產設備拉貨。而大陸針對小基站設備開始招標，預計Q3開標，凌華將攜手當地業者積極爭取。

展望未來，劉鈞指出，今年全年營運表現一定比去年好。看好3月營收動能可望增溫，加上去年第2季基期較低，預估今年第2季營收將超過去年同期，且優於今年首季表現。

惟零組件缺貨持續干擾工業電腦產業。劉鈞坦言，目前缺貨情況加劇，現在於現貨市場搶料的壓力很大，為了因應採購成本的攀升，凌華將於第2季調漲產品報價5%-10%。

展望今年營運，法人預估，凌華物聯網策略解決方案與技術事業群（IST）、嵌入式平台及模組事業群（EPM）兩大業務成長性較佳，預估營收將有高個位數增長，至於網通暨公建事業群（NCP）因去年表現較佳，在基期較高下，預期今年年減個位數。