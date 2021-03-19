全漢配息3元 歷來新高

電源供應器廠全漢（3015）昨（18）日表示，現階段產能滿載，因應市場機制，最快第2季調漲代工價格，加上電源安規要求提升，新產品單價較高，在代工與標準品報價雙重挹注下，今年全年營運表現樂觀。

全漢昨日並公告，去年度盈餘每股配發現金股利3元，為歷來股利新高，以昨日收盤價49.15元計算，殖利率高達6.1%。該公司去年營收147.96億元，年增3.7%，稅後純益6.69億元，年增394%，每股純益3.55元，以此換算，盈餘分配率約84.5%。

全漢近期營運熱轉，受惠工控、網通需求暢旺，加上虛擬幣挖礦熱潮，帶動大瓦數電源需求，目前客戶積極搶產能，上半年產能已處於滿載狀態，訂單需求不僅強勁，而且能見度直達第3季。

全漢指出，旗下產能滿載，主因來自虛擬貨幣挖礦持續加溫，加上礦機設備的規格提升，推升超高功率電源需求轉強。

此外，電源所需的MOSFET、被動元件的價格持續走揚，全漢為反映成本上漲壓力，最快第2季、最遲下半年可望開始漲價。

產品線方面，全漢過去積極投資布局新一代安規標準，預料今年起也將陸續收割成果。全漢表示，由於新一代標準品的單價向上、毛利率較佳，且訂單選擇空間變多，因此預料將成為今年營運成長的關鍵動能。

全漢今年2月因工作天數較少，營收僅9.32億元，但仍較去年成長107%，法人認為，全漢3月營收可望回到12至14 億元的水準，而第1季營收可望較去年第4季持平或略增，呈淡季不淡。