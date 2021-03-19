富采迎Mini LED爆發年 衝刺感測、車用領域

台灣LED龍頭富采投控（3714）董事長李秉傑昨（18）日表示，今年將是Mini LED的爆發年，看好未來Mini LED的應用及市場需求可望逐漸成長，富采今年營運展望樂觀，尤其看好感測與車用兩大領域，將全力衝刺。

富采投控是整合晶電、隆達，於去年底成立的公司，並於今年元月6日新股上市，昨天舉行成立以來首次法說會，李秉傑、隆達董事長蘇峰正、晶電總經理范進雍，以及富采投控財務長張博儀均出席。

李秉傑再次對於富采控股旗下公司分工進行說明，其中，晶電主要負責生產磊晶片和晶粒；隆達以封裝和模組為主，原本晶電轉投資的晶成半導體則主導先進化合物半導體。

面對紅色供應鏈在LED產業攻城掠地，並以低價搶市，李秉傑表示，富采投控擁有高品質及專利權兩大優勢，無懼對岸競爭對手，將以保持技術領先陸廠至少二年為目標。

李秉傑認為，去年全球Mini LED市況已經起來，下游應用也逐漸增加，看好今年將是Mini LED發爆年，相關應用及市場需求可望逐漸成長。

他並指出，若Mini LED的應用形成潮流，富采投控未來不排除有擴產的規畫。除了Mini LED之外，目前看來，感測相關應用和車用相關產品將是下一個五到十年的產業趨勢，也是富采投控積極發展的方向。

富采投控財務長張博儀指出，去年集團營收約237億元，年減5%，毛利率約2.9%，稅後淨損87.39億元、每股淨損12.74元。虧損龐大的原因，主因去年提列約9億元壞帳，加上資產減損、商譽減損等，一次性提列損失約34億元，扣除相關業外損失，本業約虧損44億元。

張博儀透露，就去年第4季營運情況來看，富采控股旗下晶電及隆達營運都在成長，毛利率也提升中，今年營運展望樂觀。李秉傑則補充，會以全年賺錢為目標。

范進雍則強調，晶電推動Mini LED技術已有四、五年時間，今年應該是爆發的一年，尤其是下游的應用持續開出，全年Mini LED相關產品出貨看好。

另外，范進雍強調，未來在車用、感測元件、植物照明也都是成長重心。尤其在感測用於穿戴裝置上及紅外線產品，都已有客制化的接單，預計下半年會有明顯成長。