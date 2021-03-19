矽創發7.5元現金 將分割車載事業
矽創（8016）昨（18）日宣布，去年度盈餘每股擬配發現金股利7.5元，是歷來新高。另外，該公司將分割車載事業部門到100％子公司力領科技，有助於強化集團車用驅動IC布局。
矽創去年合併營收為138億元，創新高，獲利同攀歷史高峰、達13.84億元，年增12.5％，每股純益為11.53元，連兩年賺超過一個股本。今年前二月合併營收為24.87億元，年增27.5％。
矽創去年度盈餘每股擬配發現金股利7.5元，以昨日收盤價235元計算，殖利率約3.1％。
目前晶圓代工產能吃緊，且市場上的驅動IC供需明顯失衡，屬於稀缺物資，矽創去年跟隨市場趨勢，第3季時已經通知客戶陸續有過一波漲價，本季也已經通知客戶，今年預計從第2季起，將再有另一波漲價。
法人認為，在產能受限的情況下，矽創由於已有所調價，本季業績應當可呈現年增狀態。
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