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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

中美晶去年每股純益10.82元 創歷史新

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

中美晶今（18)日舉行董事會，通過去年財報，去年歸屬母公司稅後純益 為63.26億元，年增率181.4%；去年每股純益10.82元，年增近2倍，為歷史獲利新高。

中美晶去合併營收613.97億元，年減率6.3%；營業毛利211.14億元，年增9.6%；營業利益149.32億元，年增10.5% 。

中美晶表示，過去3年間，中美晶致力於提升太陽能產品效率並導入企業轉型計畫，營運及獲利狀況皆大幅改善，去年營收為歷史第三高，包括營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益及每股純益等各項財務數字皆創歷史新高。

中美晶子公司環球晶稍早公布去年財報，去年的合併營收為553.59億元，營業毛利205.68億元，營業淨利152.87億元，稅前淨利166.15億元，稅後淨利為131.04億元，稅後每股盈餘為30.11元，均為歷史第三高， 其中稅後淨利率達23.7%，寫下歷史新高。

中美晶110年股東常會擬訂於6月24日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

中美晶表示，由於氣候變遷日益加劇，各國政府紛紛將提高再生能源使用比例明訂於政策及法律，並致力減少二氧化碳含量；越來越多的公司也承諾以再生能源作為100%的電力來源，或進一步成為「負碳排」企業；經濟部設定今年大陽能裝置目標，在年底前需達到8.75GW累計裝置量。

面臨越來越龐大的綠能需求，中美晶將持續著墨於再生能源的研究開發，並積極布局高效電池、電廠設置、維運管理、儲能解決方案等創新綠色經濟。

展望未來，中美晶於太陽能本業的穩健經營以及子公司環球晶出色的營運加持，將為中美晶的整體表現鞏固強力的獲利根基，未來營運發展樂觀期待。

中美晶今日股價以167元、上漲1.5元收盤。

中美晶 太陽能

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