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聯合再生營運看旺 早盤強漲近7%

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

太陽能電池模組大廠聯合再生（3576）今年在國內太陽能案場標案得標率已超過六成，訂單能見度相當高，目前模組產能已滿載，電池產能預計第3季滿載，業績展望持樂觀態度，全年力拚轉虧為盈，在基本面出現轉機下，今（18）日早盤股價強漲近7%，目前上漲0.95元，來到16.55元。

聯合再生為國內太陽能電池模組龍頭廠，去年模組市佔率高達四成，今年有望朝五成邁進。董事長洪傳獻日前指出，從手上的訂單狀況來看，估計第2季優於第1季，而第3季又會比第2季好，下半年優於上半年，因此今年首季將會是全年谷底，有信心業績逐季走升。

針對未來太陽能市場景氣，洪傳獻認為，由於今年政府的太陽能裝置量目標約3GW，較去年裝置量1.5GW倍增，因此市場需求也跟著擴大，而且目前許多標案的進度都相當不錯，有助於國內太陽能產業正向發展。

洪傳獻分析，以目前台灣太陽能模組供給量來看，只要國內全年度裝置量達2GW以上，前三大太陽能廠就能獲利，而聯合再生自然也有機會能重拾獲利成長，因此公司對政府的目標有信心，對全年營運也持樂觀態度。

聯合再生去年前三季每股虧損0.45元，較前年同期每股虧損1.08元大幅收斂，其中，去年第3季每股純益0.05元，單季轉虧為盈。法人預估，聯合再生近期受惠模組漲價，毛利率有撐，從模組出貨高峰推算，估計最快第3季有望再次獲利，力拚全年度轉盈。

太陽能電池 電池模組 毛利率

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