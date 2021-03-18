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宏碁出貨旺 外資喊36元高價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
宏碁董事長陳俊聖。報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。報系資料照

PC供應鏈利多不斷，「雙A」華碩（2357）、宏碁（2353）去年財報雙雙繳出好成績，在外資圈把華碩目標價喊到467元天價外，宏碁也被喊出新高價。美銀證券看好，Chromebook今年持續熱銷，宏碁出貨樂觀，將目標價提高到36元，刷新市場對宏碁的評價紀錄。

此外，滙豐證券也重申宏碁「買進」，目標價維持32元，瑞士信貸則重申「中立」，目標價提高到28.5元。

美銀表示，宏碁去年第4季核心業務動能優異，受惠居家辦公和線上學習需求續強，預測今年Chromebook仍有強勁的出貨。2020年Chromebook出貨約3,000萬台，年增83%，今年則上探5,000-6,000萬台，較去年有近倍的增長。

宏碁是Chromebook第二大供應商，美銀看好，宏碁今年動能一路走強。而美銀美林論壇正如火如荼展開，不少PC品牌和NB ODM廠對零組件缺貨的狀況審慎，但多數也樂觀Chromebook銷售力道，包括最大供應商的廣達（2382）前二月營收，仍繳出大增成績，美銀並不擔心，零組件缺貨大幅衝擊宏碁。

美銀認為，宏碁毛利率會同時隨著出貨成長，推動獲利展現不亞於營收的成長力道；推估其今、明年每股純益（EPS）提升到2.4元、2.41元，15倍本益比推算的目標價36元。

宏碁 Chromebook

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