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華碩財報優+高殖利率 股價漲停鎖死逾2,000張排隊等買
華碩（2357）去年每股純益35.76元，創下新高，董事會決議配發26元現金股利，以昨日收盤價計算，殖利率近8%，今(18)日一開盤就跳空以漲停板358元開出，漲停追價買單逾2,500張，股價寫下2015年1月來的高點。
華碩去年財報呈現毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，年度品牌合併營收3,824.35億元；毛利率17.2%，年增3.8百分點；營益率6.6%，年增4.4個百分點；淨利率6.9%，年增3.2個百分點；稅後純益265.58億元，年增119%，每股純益35.8元；華碩對今年營運展望樂觀，預期PC、零組件及周邊產品業務今年表現都將較去年優。
華碩董事會通過將配發26元現金股利，去年財報優，今年營運展望樂觀，推升今日股價開盤就跳空漲停鎖死，早盤成交量逾7,400張，遠超過昨日成交量4,854張，排隊等買的漲停及市價追買單超過2,500張。
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