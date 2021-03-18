需求旺到爆！華碩早盤飆漲停、宏碁漲逾4.5%

品牌華碩（2357）在昨日法說會釋出樂觀態勢下，今（18）日股價一開盤就直奔漲停，來到每股358元，股價來到近六年來新高。宏碁（2353）去年財報也表現搶眼，今日早盤也大漲超過4.5%，盤中高點來到29.25元、來到波段新高，挑戰直奔30元大關。品牌雙A揚眉吐氣，仍持續看好宅經濟效益。

雙A去年獲利搶眼，要給股東發放的股利也是不手軟，華碩將配發現金股利26元，創歷史新高。宏碁董事會也預計發放現金股利每股1.5元，較去年成長93.1%。

值得注意的是，宏碁昨日董事會決議發行無擔保普通公司債，上限100億元，募得價款之用途及運用計畫為償還負債與充實營運資金。市場認為，宏碁掌握國內目前低成本的籌資環境優勢，這次籌資，將用於充實營運資金，可望為該公司營運成長挹注充裕的資金。