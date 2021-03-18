快訊

被日媒大爆婚變後 媒體人洩福原愛近況與內幕

評／政治凌駕專業？高雄槍擊案後，地方首長「指揮」檢察官辦案？

需求旺到爆！華碩早盤飆漲停、宏碁漲逾4.5%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

品牌華碩（2357）在昨日法說會釋出樂觀態勢下，今（18）日股價一開盤就直奔漲停，來到每股358元，股價來到近六年來新高。宏碁（2353）去年財報也表現搶眼，今日早盤也大漲超過4.5%，盤中高點來到29.25元、來到波段新高，挑戰直奔30元大關。品牌雙A揚眉吐氣，仍持續看好宅經濟效益。

雙A去年獲利搶眼，要給股東發放的股利也是不手軟，華碩將配發現金股利26元，創歷史新高。宏碁董事會也預計發放現金股利每股1.5元，較去年成長93.1%。

值得注意的是，宏碁昨日董事會決議發行無擔保普通公司債，上限100億元，募得價款之用途及運用計畫為償還負債與充實營運資金。市場認為，宏碁掌握國內目前低成本的籌資環境優勢，這次籌資，將用於充實營運資金，可望為該公司營運成長挹注充裕的資金。

宏碁 股利 華碩

延伸閱讀

華碩去年賺3.5個股本 配息26元

台達電、宏碁 四檔靚

PC需求旺 廣達、宏碁樂

宏碁、華碩 同寫佳績

相關新聞

華碩財報優+高殖利率 股價漲停鎖死逾2,000張排隊等買

華碩（2357）去年每股純益35.76元，創下新高，董事會決議配發26元現金股利，以昨日收盤價計算，殖利率近8%，今(1...

宏達電去年每股虧損7.27元 Q4虧損收斂

宏達電（2498）今（18）日公布，去年第4季毛利率增至27.9%，但仍未轉盈，去年全年營收58.1億元，稅後虧損59....

正達第三次有擔保轉換公司債 轉換價每股35.86元

正達光電（3149）第三次有擔保轉換公司債完成訂價，3月18日為轉換價格訂價基準日，以基準價格32.60元乘以轉換溢價率...

華碩去年賺3.5個股本 配息26元

華碩昨（17）日公布去年財報，受惠宅經濟推升遠距應用商機大開，毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益年增逾一倍，全...

興能高擴產 爭取蘋單

鋰高分子電池廠興能高（6558） 啟動擴產計畫，今年預計擴產25%，其中扣式電池產能將增加三倍，市場解讀認為，興能高主要...

茂矽車用營收比重 挑戰二成

茂矽（2342）積極布局高毛利的車用領域，公司看好車用二極體需求，並持續研發IGBT產品，搶攻電動車商機。公司昨（17）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。