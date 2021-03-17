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長科*下半年每股配息0.92元 長華配1.04元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

導線架大廠長科*（6548）今日舉行董事會，通過去年下半年每股將配發現金股利 0.92 元，合計上半年已發放的0.4元，去年合計每股配息13.2元，如以每股面額 10 元之股數計算，則每股現金股息相當於 13.2 元。

長科* 今年股東常會將全面改選董事，董事會也敲定2021 年 6 月 7 日假高雄市楠梓 科技產業園區從業員工服務中心舉行。

長科*去年第 4 季合併營收為 26.85 億元， 季增12%，年增10%，主要係因客戶端訂單持續轉強，帶動導線架需求增加，四方平面無引腳（QFN）封裝用導線架 營收持續成長；並因產能提升和產能優化，去年第4季增至21%，比上季和去年同期分別上升 2 個和 3 個百分點；去年第 4 季歸屬母公司純益為 1.7 億元，季減38%，主要是受到匯兌損失侵蝕 的影響，但較去年同期增加 9%;以每股面額 1 元之股數計算，長科*單季稅後 0.48 元；如以每股面額 10 元之股數計算，單季每股純益 4.8 元。

長科*去年稅後純益為7.74 億元，年增率為 27%；以每股面額 1 元股數計算，每股純益2.19元；如以每股面額10 元股數計算，每股純益 21.9 元。

長科*母公司長華*昨天也公布去年下半年盈餘分配案，每股將分派 1.04 元現金股息，合計去年已配發的上半年股息0.26元，合計去年共配息1.3元；如以每股面額 10 元的股數計算，每股配息相當於 13 元，發放水準優於前一年度。

配息 股息

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