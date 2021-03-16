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天鈺獲利搶眼 盤中股價再創新高
面板驅動IC廠商天鈺（4961）於昨（15）日應主管機關要求，公布2月每股純益為1.23元，獲利2.2億元，比去年同期大增12.45倍。亮眼的獲利表現，帶動天鈺今（16）日盤中股價攻上漲停價256.5元，刷新歷史紀錄。
天鈺日前應主管機關要求，已先公布1月每股純益為1.3元，獲利2.42億元，年增14.5倍。該公司前兩月合計已賺進約4.62億元，以其目前資本額來計算，初估前兩月每股純益為2.77元。
天鈺去年合併營收為108.79億元，登上歷史高峰，年增18.6％，獲利表現更是搶眼，歸屬母公司業主淨利達6.65億元，年增1.15倍，每股純益則為4.07元。
今年天鈺1月業績持續改寫新猷，雖然2月合併營收小幅滑落至11.07億元，但年增率仍達73.2％，累計前兩月合併營收為25億元，年增88.2％。
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