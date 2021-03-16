快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天鈺獲利搶眼 盤中股價再創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

面板驅動IC廠商天鈺（4961）於昨（15）日應主管機關要求，公布2月每股純益為1.23元，獲利2.2億元，比去年同期大增12.45倍。亮眼的獲利表現，帶動天鈺今（16）日盤中股價攻上漲停價256.5元，刷新歷史紀錄。

天鈺日前應主管機關要求，已先公布1月每股純益為1.3元，獲利2.42億元，年增14.5倍。該公司前兩月合計已賺進約4.62億元，以其目前資本額來計算，初估前兩月每股純益為2.77元。

天鈺去年合併營收為108.79億元，登上歷史高峰，年增18.6％，獲利表現更是搶眼，歸屬母公司業主淨利達6.65億元，年增1.15倍，每股純益則為4.07元。

今年天鈺1月業績持續改寫新猷，雖然2月合併營收小幅滑落至11.07億元，但年增率仍達73.2％，累計前兩月合併營收為25億元，年增88.2％。

營收 面板

延伸閱讀

敦泰盤中持續亮燈漲停 股價再寫新高

和碩轉型 衝刺電動車

天鈺上月每股賺1.23元

台灣百和 前二月EPS 0.87元

相關新聞

加碼印度又有電動車加持 鴻海早盤放量走揚

鴻海（2317）昨（15）日下午公告子公司鴻佰科技(Ingrasys)Singapore Pte. Ltd.取得Foxc...

益登回檔 盤中跌幅超過8%

半導體通路商益登（3048）日前公布擬配發1.9元現金股利與1元股票股利，由於現金殖利率誘人，帶動股價連續三天漲停，今（...

天鈺獲利搶眼 盤中股價再創新高

面板驅動IC廠商天鈺（4961）於昨（15）日應主管機關要求，公布2月每股純益為1.23元，獲利2.2億元，比去年同期大...

敦泰盤中持續亮燈漲停 股價再寫新高

IC設計廠敦泰（3545）有漲價反映成本的題材支撐，近期股價持續突破高點，今(16)日盤中繼續亮燈，衝到漲停價148.5...

儒鴻期 基本面撐腰

儒鴻（1476）成立於1977年，生產各式彈性布料及機能服飾，從染整、織布、定型、成衣，擁有垂直整合生產供應鏈。公司自有...

富時100期 有潛利

根據英國國家統計局數據顯示，1月GDP較12月下跌2.9%，但優於市場預估的下跌4.9%。若與去年同期相比，則是下跌9....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。