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微星營運優於法人預期 盤中股價改寫波段新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電競品牌大廠微星（2377）前二月營收表現優於法人預期，加上近期以太幣價格飆升推升挖礦需求，法人看好顯卡需求強勁，且這股動能將延續到下一季，微星今（15）日股價大漲超過6％，盤中最高來到每股160元波段新高，終場收在每股159.00元，上漲8.0元或5.3%。

微星2月營收，受工作天數減少影響營收較上月下滑，但在宅經濟動能延續下，微星主機板、顯示卡動能仍強，單月合併營收達 132.56 億元，月減 22.13%、年增 63.06%，仍改寫歷年同期新高，累計今年前2月營收達 302.78 億元、年增 66.41%。

該公司搶攻電競顯示器市場，在曲面領域獲得佳績之後，今年衝刺IPS電競顯示器，推出全新搭載27吋Optix G273QF平面電競顯示器。法人看好，隨著宅經濟需求持續下，微星電競顯示器可望延續去年強勁增長動能，繳出雙位增長成績，為營運增添柴火。

微星上週宣布推出Optix G273QF平面電競顯示器，搭載Rapid IPS液晶面板，具WQHD（2560 x 1440）高解析度，178寬視角廣色域，配置165Hz刷新率與1ms（GTG）反應時間。

微星是電競顯示器領域後起之秀，相較於同業較早跨入市場，微星是在電競筆電取得領先地位後，才大舉跨入電競顯示器市場，布局初期以曲面顯示器為主。據TrendForce 先前數據顯示，2020年前五大電競品牌，微星電競顯示器出貨年成長率高達114%，除了曲面顯示器的布局外，產品線更擴展至平面 IPS產品帶動，成長幅度居冠，更超越市場平均值。

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